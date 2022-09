Vor ein paar Tagen hat der Entführer die Tür nicht richtig abgeschlossen. Tim konnte fliehen. Er hat sich sofort auf den Weg zurück nach Hause gemacht. Die Familie von Tim ist froh, ihren vermissten Sohn nach all den Jahren wieder bei sich zu haben. Nur seine jüngere Schwester Anna glaubt nicht so richtig an die Rückkehr ihres Bruders. Er hat sich so verändert in den letzten Jahren. Verständlich nach der Zeit und den Erlebnissen, meinen Tamara und Pauline.



Damals gab es einen Verdächtigen: Tibor Rupp. Der Gehörlose hätte sich früher Kindern genähert und geriet in den Fokus der Ermittlungen. Nachweisen konnte man ihm die Entführung nicht. Heute betreibt er eine Kinderkarate Schule und behauptet felsenfest, nichts mit der Entführung zu tun zu haben. Die Kommissarinnen müssen den Vermisstenfall neu aufrollen, um Tims Entführer von damals zu finden.