Wenig später kann die SOKO den Verfolger stellen: Hektor Kruse. Doch die Tat ist ihm nicht nachzuweisen. Es steht Aussage gegen Aussage. Was verbindet ihn und Milo Berger überhaupt? Hektor Kruse zögert nicht lange mit einer Antwort: Milo Berger sei der Mörder seines 13-jährigen Sohnes Emil, der vor einem Jahr von einem Taxi überfahren wurde. Milo Berger ist allerdings wegen mangelnder Beweise freigesprochen worden.



Die SOKO Potsdam rollt den alten Fall wieder auf. Die damalige Zeugin Pia Lemke kündigte kurz nach dem Unfall ihren Job als Taxifahrerin. Hatte sie ein schlechtes Gewissen, weil sie in Wahrheit selbst die Unfallfahrerin war? Und was verheimlicht Milos Mutter Sandrine Berger, die auch Zugang zum Taxi ihres Sohnes hat? Versucht ihr Sohn, sie zu beschützen? Erst die Blumen auf Emils Grab helfen den Ermittlerinnen, den Fall zu lösen.