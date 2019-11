Die SOKO Potsdam befindet sich in einer absurden Situation: Das Team ist nicht nur auf der Suche nach einem Täter, sondern auch nach einer Leiche. Der Zeuge, den sie dazu befragen wollen, ist nicht auffindbar, weil der ein gesuchter Bankräuber auf der Flucht ist. Und dann ist auch noch der Sohn des Chefs in den Fall involviert. Doch Max hat Erinnerungslücken. Bernhard Henschel ist auf 180. Wer hat seinen Sohn in die Hütte gesperrt, und wie kommen seine Kollegen auf die Idee, dass Max lügen könnte? Aber Henschel ist befangen und muss sich raushalten.



Während seine Kollegen in der Hütte tatsächlich Blutspuren finden, wird Henschels Privatleben auf den Kopf gestellt: Max verrät ihm ein Geheimnis, das die Eltern zunächst vor den Kopf stößt. Doch all das wird nebensächlich, als sich der Verdacht gegen Max erhärtet.