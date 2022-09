Aber auch die Reitinfluencerin Nina Franke gerät ins Visier. Die junge Frau aus gutem Hause war in den Springreiter verliebt, doch laut Zeugenaussagen erwiderte er die Annäherungsversuche nicht. Ist das Tatmotiv unerfüllte Liebe? Und welche Rolle spielt Marcus Niemeyer? Der Besitzer des Gestüts hätte auf den ersten Blick kein Motiv, seinen besten Reiter zu ermorden, doch die Kommissare finden heraus, dass das Opfer mit dem Reiten aufhören wollte - was Niemeyer nicht gefallen haben dürfte.



Nicht nur deshalb ist der Betreiber des Stalles sichtlich nervös: Niemeyers Betrieb ist für die Zucht von hochwertigen Pferden bekannt und der Tierarzt Tom Berg soll in Kürze die Besamung der Stuten vornehmen. Solange der Tatort jedoch nicht freigegeben ist, kann diese nicht stattfinden und dem Züchter würde eine beachtliche Geldsumme durch die Lappen gehen. Eine rätselhafte Verletzung an der Hand des Opfers bringt in dem Fall schließlich die entscheidende Wendung.