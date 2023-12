War es eine Eifersuchtstat? Die Ermittler befragen Jessica Strasser, die schwer unter dem Verlust ihres Mannes leidet. Die beiden waren gerade dabei, sich nach seiner Freiheitsstrafe ein neues Leben aufzubauen, und hatten große Zukunftspläne. Tatsächlich stellt sich jedoch heraus, dass Simon Strasser nach seiner Haftentlassung mit einem weiteren Verbrechen in Verbindung gebracht werden kann: Beim Überfall auf einen Juwelierladen wurde wertvoller Schmuck erbeutet. Hatte Strasser den Überfall durchgeführt? Gab es Komplizen? Und wo ist die Beute?



Die Kommissare sind überzeugt, dass der Überfall etwas mit der Tat zu tun hat, und so gerät die Juwelierin Manuela Ebert in den Fokus der Ermittlungen. Hat sie sich an Simon Strasser für den Diebstahl gerächt?



Als plötzlich ein Teil des Diebesgutes bei Sören Maiwald auftaucht, kommt dieser endgültig in Erklärungsnot. Und vor allem KTU-Leiter Jan Arnaud glaubt seinem alten Widersacher kein Wort.