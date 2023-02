Einer oder mehrere Kurierfahrer haben die Auslieferungen dazu genutzt, potenzielle Kunden auszuspionieren. War das Opfer in die Einbruchserie verwickelt? Oder war es den Kollegen auf die Schliche gekommen und wurde aus dem Weg geräumt?



Einer der geschädigten Kunden, der Agenturbesitzer Jonas Höger, wird befragt, kann sich aber angeblich nicht an die junge Frau erinnern. Um mögliche Machenschaften aufzudecken, wird Kommissarin Lea Gomez undercover bei den "Bikefoodys" eingeschleust – mit Erfolg: Vertrauliche Gespräche mit den Kurierkollegen Tasmin Jones und Devid Laux, aber auch ein heimlicher Blick in die Geschäftsunterlagen bringen Licht ins Dunkle.



Das Opfer scheint sich für bessere Arbeitsbedingungen für die Fahrradkuriere eingesetzt zu haben, was bei der Chefin Alina Böttinger nicht besonders gut ankam. Der Fall nimmt eine tragische Wendung, als Lea herausfindet, wem oder was das Opfer auf der Spur war.