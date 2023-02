Kriminaldirektor Michael Kaiser plädiert darauf, dass Anna aus Notwehr gehandelt hat und sich nun das Leben nehmen wollte. Für Kommissar Jo Stoll steht dagegen fest, dass jemand versucht hat, sie umzubringen, um ihr den Mord an dem Professor anzuhängen. Anna selbst kann sich nicht erklären, was in der Nacht passiert ist. Das Letzte, was sie noch wisse, sei ihr Besuch in der Hotelbar.



Als herauskommt, dass der Kellner Finn Creutz trotz Kündigung erneut im Hotel gesehen wurde, eilt das Ermittlerteam kurzerhand zum Hof Hegel. Der junge Mann ergreift jedoch die Flucht. Als dann die ehemalige Kollegin Nelly Kienzle mit ihrem Kollegen Gideon Graeb im Präsidium auftaucht und ein Geständnis ablegen möchte, wendet sich das Blatt erneut.



Ein höchst emotionaler Fall, der sein Ende in einem spannenden Showdown findet.