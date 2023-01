Vom Neckarschiff ist Maiwald jetzt in die Vorstadt gezogen – immer auf der Suche nach dem schnellen Geld. Ist er dieses Mal zum Täter geworden?



Auch eine andere Nachbarin zieht die Aufmerksamkeit der Ermittler auf sich. Die mysteriöse Alice Seller ist seit einem Unfall arbeitsunfähig und beobachtet nun die Nachbarn – mehr oder weniger ungeniert. Da es um ihr Erinnerungsvermögen nicht so gut steht, protokolliert sie alles, was sie sieht, in ihren Tagebüchern. Und so kann Alice die Kommissare tatsächlich auf eine erste Spur bringen: Daniel Bohrmann hatte am Abend seines Verschwindens Besuch von seinem Liebhaber Johan Maier. Kam es zwischen den beiden Männern zum Streit?



Während Daniel weiterhin verschwunden bleibt, rückt auch seine Ehefrau Tamara ins Visier der Ermittlungen. Hat sie von der Untreue erfahren und ihren Mann aus Eifersucht ermordet? Oder hat doch die skurrile Alice etwas mit Daniels Verschwinden zu tun?