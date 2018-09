Falsche Zeit, falscher Ort

Nun läuft die Zeit. Sobald der Entführer herausfindet, dass Rico Polizist ist, schwebt dieser in Lebensgefahr. Die Fangschaltung ist eingerichtet. Unter den Augen der Kommissare und von Dennis Müller, dem Freund des Opfers, meldet sich der Entführer und teilt den Gerbers seine Lösegeldforderung mit: zwei Millionen Euro in bar. Das ist exakt das verfügbare Vermögen der Gerbers. Die Ermittler fragen sich, woher der Entführer so genau über die Finanzen des Ehepaares Bescheid weiß.



Bevor der Übergabeort für das Lösegeld bekannt gegeben wird, zieht die Wasserschutzpolizei eine Leiche aus dem Neckar. Die Beschreibung ist ein Schock für die Kommissare - schwarze Haare, mittelgroß und schmächtige Statur. Hat der Entführer sich seiner unfreiwilligen Geisel entledigt, nachdem er festgestellt hat, dass Rico zur Polizei gehört?