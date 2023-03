Während Jo im Netz gefeiert wird, wird Jürgen Bloch geächtet – es werden sogar Morddrohungen laut. Am nächsten Morgen wird Bloch tatsächlich in seiner Gartenlaube erschlagen aufgefunden. Hat der öffentliche Hass jemanden zur Tatperson werden lassen? Jürgen Blochs Ehefrau Silke macht sich Vorwürfe. Denn sie hatte die Idee, dass ihr Mann in der Laube übernachten sollte, um sich vor einem aufgebrachten Mob vor ihrem Haus zu schützen.



Im Laufe der Ermittlungen gerät Christian Fiebig unter dringenden Tatverdacht, der Sohn der verstorbenen Patientin. Hat er für den Tod seiner Mutter Rache genommen? Oder hat der Rettungssanitäter Dennis Köhnle die Fassung verloren? Wie das Ermittlerteam erfährt, ist er privat sowie beruflich am Limit.



Derweil erlebt Jo die Höhen und Tiefen seines Internetruhms, denn dieser hält nicht lange an.