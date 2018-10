Soko Stuttgart

Die Ermittlungen ergeben, dass Linda Kiefer auf einem lokalen Internetflohmarkt Klamotten verkauft und sich dadurch ihren Lebensunterhalt finanziert hat. War ein Kunde in ihrer Wohnung, wollte die Situation ausnutzen, und es kam zum tödlichen Unfall?



Und tatsächlich findet Rico Sander heraus, dass auf der Flohmarkplattform im Netz ein User mit dem Namen "Calypso" Frauen nachstellt, die alleine leben und durch aufreizende Selfies ihre Kleidung anbieten. Er hatte auch als letzter User mit Linda Kontakt. Selma richtet sich daraufhin in der Wohnung einer Freundin ein, um "Calypso" eine Falle zu stellen.



Gleichzeitig stellt sich heraus, dass Lindas Schwestern Jana und Carola in den vergangenen Tagen offenbar zu einer Menge Geld gekommen sind, mit der sie ihren Friseurladen vor dem Ruin retten können. Doch hat das mit dem Tod ihrer Schwester zu tun?



Und welche Rolle spielt der unangenehme Nachbar Franz Tretter, dessen Fingerabdrücke sich in der Wohnung des Opfers finden? Konnte der Macho eine Abfuhr Lindas nicht verkraften und hat sie in den Tod gestoßen? Ein Pelzmantel schließlich bringt die SOKO auf die richtige Spur.