Einer von ihnen ist Peter Schott, ein Häuslebauer, der mit Netzer ernsthafte Konflikte hatte, weil sein Haus unbewohnbar ist. Schott hat all seine finanziellen Reserven verbraucht, und die Bank lässt durch die Kundenberaterin Verena Klüver seinen Kredit fällig stellen. Peter Schott hat kein Alibi, und weitere Indizien deuten darauf hin, dass er die Tat im Affekt begangen haben könnte.



Aber auch Schotts Ehefrau Maria gerät unter Verdacht. Sie hat in ihrem Alibi eine Lücke. Aufgrund der katastrophalen Wohnsituation in der Bauruine, durch die ihre kleine Tochter schwer erkrankt ist, hat sie außerdem ein starkes Motiv.



Als man Maria vernimmt, legt Peter Schott, der vorübergehend auf freien Fuß gesetzt wurde, ein Geständnis ab, um seine Frau zu schützen. Er droht, sich in seinem maroden Haus in die Luft zu jagen. Können die Kommissare diese Wahnsinnstat verhindern? Und wer steckt tatsächlich hinter dem Mord am skrupellosen Bauunternehmer Netzer?