Nina Gnädig über Schauspielerei, Stuttgart und Selbstzweifel

Gnädig: Ich war immer eher eine Generalistin. Ich habe ein sehr gutes Abitur gemacht und wusste dann aber nicht, was ich damit machen sollte. Deshalb ging ich nach der Schule zunächst für ein Jahr nach Paris und habe dort viel Theater und Oper nachgeholt. Danach bin ich in Berlin weiterhin viel ins Theater gegangen. Berührt hat es mich also schon immer. Schließlich habe ich mitbekommen, dass man Schauspiel auch studieren kann. Ich hatte keine Ahnung, wie man vorspricht, aber erstaunlicherweise ging alles recht leichtfüßig.