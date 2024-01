Die Kommissare überprüfen die Chatprotokolle der Datingplattform – und finden heraus, dass ausgerechnet Jan Arnaud auf die "falsche Julia" hereingefallen ist. Ist der Kollege etwa in das Tötungsdelikt verwickelt?



Oder der pensionierte Jürgen Riedle? Der ehemalige Bankangestellte hatte sich schwer in die fiktive Frau verliebt. Hat ihn die Enttäuschung darüber, dass es sich bei seinem Schwarm lediglich um einen Betrug gehalten hat, zu einer Straftat getrieben?



Parallel dazu rückt die Freundin des Opfers, Halina Kowalski, in den Fokus der Ermittlungen. Sie gibt an, ihren Lebensgefährten das letzte Mal am Abend vor der Tat gesehen zu haben. Von seinen Betrügereien will sie jedoch nichts gewusst haben. Sagt sie die Wahrheit?



Als herauskommt, dass das Opfer für sein Fakeprofil ein Foto seiner ehemaligen Chefin Tina Nuber verwendet hatte, findet auch sie sich im Kreis der Verdächtigen wieder. Sie hatte dem Opfer wenige Monate zuvor gekündigt.



Wer wollte sich hier an wem rächen? Und gelingt es den Ermittlern, Jan Arnauds Unschuld zu beweisen?