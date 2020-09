Die Eltern berichten lediglich von alltäglichen Reibereien mit Beate Gärtner, die auch die Kitaleitung inne hatte. Verschweigen sie jedoch etwas? Das Verhältnis der Eltern untereinander ist offensichtlich angespannt.



Auch in Gärtners privatem Umfeld wird ermittelt: So zeigt sich bald, dass der Ex-Mann des Opfers, Matthias Gärtner, seiner Frau am Tag der Tat nachgestellt hat. Hatte er ein Motiv, seine Ex-Frau zu töten? Die Ermittler decken auf, dass in der Verwaltung der Kita so manches nicht mit rechten Dingen zugegangen zu sein scheint.