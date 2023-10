Das Opfer hatte Uwe Lenz' Sohn Yannik bis vor kurzem trainiert. Es ging um eine mögliche Profikarriere, die dem talentierten jungen Mann vorausgesagt wurde. Kam es hier zu unüberbrückbaren Differenzen? Das letzte Mal lebend gesehen wurde der Tennistrainer mit Linda Petry in der Vereinsgaststätte. Hatten die beiden ein Date? Weiß sie, was am Abend auf dem Vereinsgelände passiert sein könnte oder war sie sogar involviert? Linda gibt sich ahnungslos, zumal ihre Freundin Ayla Bulut ihr ein Alibi für die Tatzeit geben kann. Als sich allerdings herausstellt, dass auch Ayla und Timo Heinrichs vor geraumer Zeit eine Begegnung hatten, die der damals noch passionierten Tennisspielerin nicht in guter Erinnerung geblieben ist, rücken die beiden Frauen in den Fokus der Ermittlungen. Währenddessen zeigt sich, dass auch das Verhältnis zwischen Yannik und seinem Tennislehrer zuletzt nicht mehr so gut war, wie der es den Kommissaren die ganze Zeit vermitteln wollte. Warum hat der junge Mann das so lange verschwiegen?