Hat sich einer der Betroffenen für die Belästigungen und Erniedrigungen gerächt? Nina Übach, Weilands persönliche Assistentin, berichtet, dass der Redakteur Lars Murnau eine "#MeToo"-Kampagne gegen den übergriffigen Chefredakteur habe starten wollen. Hat er Weiland gestoßen? Und welche Rolle spielt Lars' Ehemann Ulf Murnau?



Weiland zählte zu den besten Journalisten Stuttgarts und hatte in den vergangenen Jahren so einige Skandale aufgedeckt. War er an einer Geschichte dran, und ist in diesem Zusammenhang die Tatperson zu finden? Ein weiterer dramatischer Zwischenfall bringt die Kommissare letztlich auf die richtige Spur.