Hatten die beiden eine Affäre und haben den lästigen Ehemann aus dem Weg geräumt? In den Fokus der Ermittlungen rückt zudem Jana Bauer, eine alleinstehende Frau, deren langjähriger Wunsch es ist, ein Kind zu adoptieren. Sie hatte sich am Tattag mit dem Opfer getroffen, denn Andreas Gericke war gerade dabei, ihr ein Adoptivkind zu vermitteln. Kam es dabei zu Problemen oder Streit?



In der Zwischenzeit können die Ermittler den Anhänger vom Tatort einer Charlotte "Charlie" Petersen zuordnen. Die 15-Jährige lebt in einem Kinderheim und ist wegen kleiner Diebstahldelikte polizeilich bekannt. Was wollte sie im Haus des Opfers, und hat sie etwas mit der Tat zu tun?



Ihr gesetzlicher Vormund, die Heimleiterin Barbara Lindner, gibt ihr zunächst ein Alibi für die Tatzeit, doch nach und nach sprechen weitere Indizien gegen das Mädchen. Jo nimmt sich ihrer an und bringt Charlie für eine Zeugenaussage mit ins Präsidium, wo sie unfreiwillig in die Ermittlungsarbeit verwickelt wird.