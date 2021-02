Schnell wird klar, dass das Opfer beruflich und privat tyrannische Züge gezeigt hatte: Dick war in einige krumme Geschäfte verwickelt, hielt seine Ehefrau bewusst klein und schikanierte deren Ex-Mann bei jeder Gelegenheit. An Tatmotiven und Verdächtigen mangelt es dementsprechend nicht. Dazu fällt immer wieder ein Zwielicht auf die Familientherapeuten – die Eheleute Dr. Paula Bach und Markus Nocke. Führen diese gegen Geld tendenziöse Behandlungen durch?



Um das herauszufinden, gehen die Erste Kriminalhauptkommissarin Martina Seiffert und Kriminaldirektor Michael Kaiser undercover in Therapie und mimen ein vermeintlich strauchelndes Ehepaar – wobei sich dieses Rollenspiel für einen der beiden persönlich als überaus hilfreich entpuppt und am Ende auch zu der entscheidenden Spur führt.