Hat Goldbach, Heilpraktiker und Leiter eines alternativmedizinischen Zentrums, die Globuli vergiftet? Oder sollte eigentlich er das Opfer sein? In den Fokus der Ermittlungen rückt auch die Moderatorin der Fernseh-Talkshow, Mascha Ahlers. Sie ist bekannt dafür, für eine gute Story Grenzen zu überschreiten. Die Kommissare finden heraus, dass noch zwei weitere Personen Zugang zu den Globuli hatten: Inga Vögele, die Verlobte des Opfers, und eine zunächst unbekannte Person. Es kommen also eine Reihe an Tatverdächtigen infrage, und bei der Motivsuche offenbaren sich so einige Verstrickungen.