Zunächst ist Manager und Bassist Gerry Brügge verdächtig. Er beherrschte nach so vielen Jahren sein Instrument nicht mehr richtig, und Paul Wagner, ein absoluter Perfektionist, stellte ihn immer wieder bloß. Aber auch mit den anderen Bandmitgliedern gab es während der anstrengenden Proben immer wieder Auseinandersetzungen. Mit Pauls Bruder Florian "Flocke" Wagner, dem Drummer der Band, lief nur nach außen hin alles cool. Insgeheim hatten die Brüder ein höchst angespanntes Verhältnis.



Neben familiären Zerwürfnissen spielte Flockes Ehefrau Lina, die Sängerin und Frontfrau von Beyond Mars, eine entscheidende Rolle. Lina selbst scheint die intensive Zeit der Proben sehr genossen zu haben, doch auch bei ihr bröckelt bald die Fassade. Ist einem der beiden die Tat zuzutrauen?



Höchst angespannt wirkt auch Kommissar Rico Sander – als er erfährt, dass seine Mutter in den Fall verwickelt ist.