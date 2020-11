Die Ermittlungen zeigen, dass sich das Opfer außerdem mit Geschäftspartnerin Tessa Philipp überworfen hatte. Sonja war stille Teilhaberin in Tessas Fitnessstudio für Mütter mit Babys. Wegen einer Erkrankung Tessas war das Unternehmen in finanzielle Schieflage geraten, und Sonja hatte sich nicht nur geweigert, finanziell zu helfen, sondern stattdessen angeboten, das Unternehmen zu übernehmen. Konnte Tessa das nicht auf sich sitzen lassen?



Im Laufe der Ermittlungen wird Kommissarin Nele Becker undercover in Bühlers neue Bar geschickt. Sie soll sich als Barkeeperin bewerben, um herauszufinden, wo Bühler die Anabolika versteckt hat. Denn der streitet nicht nur vehement den Mord ab, sondern auch den Anabolika-Deal. Als die Ermittler herausfinden, in welchem Verhältnis Marcel zu Sonja stand, bekommt der Fall eine neue Wendung.