Auch die Schwester des Opfers, Milena Brekalo, kann sich nicht erklären, wer ihrem Bruder nach dem Leben getrachtet haben könnte. Doch war zwischen den Geschwistern wirklich alles so harmonisch wie Milena behauptet, oder verschweigt sie etwas?



Die Kommissare durchleuchten das weitere Umfeld des Opfers, und plötzlich rückt der ältere Butler Johann Weiler in den Fokus der Ermittlungen. Er sollte sich auf Wunsch der Hagedorns in den Ruhestand verabschieden und durch Arian ersetzt werden. Hat Weiler den jüngeren Konkurrenten aus dem Weg geräumt?



Als während der Ermittlungen bei Milena Brekalo eingebrochen wird, wirft das ein neues Licht auf den Wahrheitsgehalt ihrer Aussagen. Denn schnell wird klar, dass der Mord mit dem Einbruch in Verbindung zu stehen scheint. Was hat die einbrechende Person bei ihr gesucht?



Parallel zu den Mordermittlungen stellt Kriminaldirektor Michael Kaiser eigene Nachforschungen in diesem Fall an, ohne diese jedoch mit dem Großteil des Teams zu teilen. Worum geht es dabei?