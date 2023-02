Die Ermittlungen zeigen, dass Uschi Kontakt zu einem Immobilienmakler namens Franco Rossi aufgenommen hatte. Wollte sie das "Sweet Sixty" schon wieder verkaufen? Und hatte sie diesen Deal hinter Gerd Silbers Rücken eingefädelt? Hat Gerd das herausbekommen, und kam es dadurch zum Streit?



Aber warum sollte Uschi ihn so hintergehen? Gab es vielleicht eine Affäre, bei der sich Gerd Silber nicht an die Absprache gehalten hat? Sich anderweitig zu verlieben, war ein vertraglich festgehaltenes No-Go zwischen den beiden, die seit 40 Jahren eine offene Beziehung lebten.



Als die Spurensicherung Liebesbriefe und Dessous in Gerd Silbers Wagen findet, scheint dieser Verdacht bestätigt. Gerd stellt sich ahnungslos, doch die DNA an der Unterwäsche ist eindeutig: Sie gehört Anne Thiel. Sie und ihr Mann Norbert Thiel sind Stammgäste des "Sweet Sixty", und es stellt sich heraus, dass zwischen dem Ehepaar so einiges im Argen liegt.