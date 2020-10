Auch einer der Gäste gerät in den Fokus des SOKO-Teams: Sascha Lammert, der beim Gesundheitsamt arbeitet und das Opfer viel besser kannte, als er zunächst zugibt. Doch die Ermittler können ihm kein Mordmotiv nachweisen. Ganz anders verhält es sich bei Stefan Katzbach, dem Ex-Freund von Susanne Henke. Er hat vor Kurzem herausgefunden, dass seine Freundin eine Affäre mit Nadja Aust hatte.



Als er Susanne zu einer Entscheidung gezwungen hat, hat sie sich für die Köchin entschieden - und gegen ihn. Durch eine ungewöhnliche Gegenüberstellung mit ihm und Jörg Winkler können die Kommissare beweisen, dass er - entgegen seiner Behauptung - zur Tatzeit im Gastraum war. Stefan Katzbach hatte also ein Motiv und die Gelegenheit zum Mord. Just zu diesem Zeitpunkt entdeckt IT-Spezialist Rico Sander interessantes Material in einer Videodatei.