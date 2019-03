Alte Indianer

Nils gibt zu, bei der Gruppe gewesen zu sein, hat diese jedoch aufgrund eines Streites mit Rosi frühzeitig verlassen. Rosi erzählt von einem unheimlichen Beobachter, den sie in der Nähe ihrer Zelte gesehen hat. Laut ihrem Vater handelt es sich dabei um einen sich seit vielen Jahren im Wald herumtreibender Einsiedler.



Oberst Otto Dirnberger erkennt in ihm seinen alten Kollegen Peter Walser wieder. Dieser galt seit 1990 als verschwunden; nur die Leiche seiner Ehefrau hat man damals gefunden. Das Team der SOKO Wien entdeckt das Tatmesser des Gemetzels in seiner Hütte. Ist er tatsächlich der Mörder des jungen Pärchens? Was war sein Motiv? Und wieso hat Dirnberger noch eine Rechnung mit dem Totgeglaubten offen?