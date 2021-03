Er wurde mit Rizin vergiftet, wie sich später herausstellt. Das war sowohl in Lebensmitteln als auch in Spirituosen quer durch seine Wohnung verteilt. Fingerabdrücke darin lassen sich nur seinem Kollegen Looshammer zuordnen. Seltsam, dass Dutzler gerade an jenem Ort starb, aus dem er ursprünglich stammt, und dass er schon seit einigen Wochen wieder in Kontakt mit Einheimischen war.



Unter anderen mit Peter Grainer, dem ehemaligen, erst vor Kurzem verstorbenen Revierchef. Dieser hat Bernie Hartlinger wie eine Ziehtochter behandelt, nachdem ihr Vater bei einem Unfall ums Leben kam, und sie sogar zur Polizistin ausgebildet. Ihre Mutter, Marianne Sabitzer, Geschäftsfrau in der "Carnuntum Holding", wurde ebenso von Dutzler aufgesucht. Welches Geheimnis verbirgt sich in der Vergangenheit dieser Menschen - wer wollte sich so grausam an Konrad Dutzler rächen?