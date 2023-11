Das kann dieser, Notar Edmund Steinbichler, bestätigen. René Pössl, Besitzer der Minigolfanlage, auf der die Tote gefunden wurde, verstrickt sich in seltsame Widersprüche und erzählt nicht die Wahrheit darüber, ob und wie gut er das Opfer kannte und was genau er in der Tatnacht gemacht hat.



Laut ihrer Schwester Julie war Clara allseits beliebt und kam bei jedem gut an. Trotzdem ist Julie schockiert, als sie von Claras Schwangerschaft hört. Aufgrund des frühen Stadiums muss die Zeugung in Tulln stattgefunden haben. Doch wer ist der Vater? Kommt Lukas zurück ins Spiel, dessen Vater vehement dagegen ankämpft, seinen Sohn als möglichen Täter zu sehen?



Und woraus erklärt sich die Geldübergabe zwischen Edmund Steinbichler und René Pössl, die das Team der SOKO Wien aufgrund einer Beschattungsaktion beobachten kann?