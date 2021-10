Familienvater Bora war schon seit Monaten arbeitslos, hatte jedoch alles daran gesetzt, diesen Umstand zu verheimlichen. Seine monatlichen Raten konnte er gerade noch aus seinem Ersparten begleichen. Grund genug, dass Bora die von den Eltern überlassene und seinem Bruder Alex Savic genutzte Wohnung hinter dessen Rücken verkaufen wollte. Das konnte dieser gerade noch rechtzeitig verhindern. Auch die Erpressung seines ehemaligen Chefs, den er auf einer Messe in Graz getroffen hatte, wollte nicht funktionieren, ebenso wie sein überstürzter Bankraub in Graz. War das eine Niederlage zu viel, die ihn dazu gebracht hat, seine gesamte Familie auszulöschen? Doch wieso wurde am Tatort keine Waffe gefunden? Hatte er einen Fremden dazu angeheuert, das Verbrechen zu begehen? Ein sehr heikler Fall für das Team der SOKO.