Tarik Mahler, Josefs Forschungs- und Arbeitskollege, soll laut Logbuch des Centers bis 30 Minuten nach dessen Tod im Haus gewesen sein. Doch er erzählt, dass er seiner Kollegin Suki Kaur seine Schlüsselkarte geborgt habe. Er selbst war zum Todeszeitpunkt in einem Meeting mit Gastprofessor Asbaeck, für den er gemeinsam mit Josef und Suki als Assistent in dessen Forschungsgebiet tätig ist. Es scheint, als sei Suki die Letzte gewesen, die Josef lebend gesehen hat.



Zwar war Gebäudereiniger Olaf Blom zum selben Zeitpunkt im Center wie die beiden, doch Direktorin Roberta Pollock kann laut Aufzeichnung seiner Arbeitsroute bestätigen, dass er sich zum Zeitpunkt des Stromschlags am anderen Ende des Hauses befunden hatte. Wer also hat mittels Manipulation den für Josef tödlichen Stromstoß bewusst ausgelöst?



Suki könnte Licht in die Sache bringen, doch trotz intensiver Suche nach ihr bleibt sie verschwunden.