Trotzdem glaubt Mitsch an Pascals Unschuld und versteckt ihn in der Wohnung seiner alten Freundin Bea. Der Zuhälter und Untervermieter Attila Schwarz hat ein bombensicheres Alibi.



Eine neue Spur in Form eines braunen Haares führt zu Lucki Kreuz, den gerade aus der Haft entlassenen Kriminellen, der Mitsch und dessen Freund Kroll aufmischt. Lucki will sich jene berühmten Sisi-Sterne zurückholen, die er fünf Jahre zuvor in einem genialen Coup mit dem Dreiergespann Mitsch, Kroll und "Beisl"-Wirt Maschek im Zuge einer Ausstellung entwendet hatte und die im Besitz einer alten Dame waren. War sie jene Lady in Black, die ebenso am Tatort in Mitschs' Wohnung gesehen wurde?



Dann wird völlig unerwartet Pascal erstochen aufgefunden, Antonia entführt und Mitsch von einer Frau erpresst, die die Sterne im Austausch gegen seine Tochter verlangt. Ist sie die mysteriöse Dame in Schwarz und auch für beide Morde verantwortlich?