Die Prostituierte Lara ist das nächste Mordopfer. Am Tatort findet sich der gleiche Schuhabdruck wie bei Molic und im Magen ein Schnipsel von Dr. Becks Chorprobentext. Versteckte Nachrichten für Franziska Beck? Aber was will ihr der perfide Mörder damit sagen?



Könnte einer ihrer Studenten, die sich schon einmal ein Späßchen mit einer blauen Nelke, ihrer Lieblingsblume, gemacht hatten, etwas damit zu tun haben? Oder ist gar Bruno, Franziskas neuer Lover, in die Morde involviert? Spurensicherer Franz Wohlfahrt bemerkt, dass Bruno sich unter falschem Namen mit fremden Federn schmückt, was Franziska aber bereits zu wissen scheint. Sie ist wenig erfreut über diese Einmischung in ihr Privatleben.



Als der stets am perfekten Mord interessierte Student Marco Henschler befragt werden soll, wird dieser tot in seiner Wohnung gefunden. Ein augenscheinlicher Suizid und viele Indizien, dass er der Täter gewesen sein muss. Doch das Team der SOKO hat Zweifel.