Die Bienenkönigin

Das ist 30 Jahre her. Tatsächlich soll der Verdächtige zurück in Österreich sein. Oberst Dirnberger vermutet späte Rache, weil er immer ahnte, dass Albert Tinhoff damals fertiggemacht hat, um dann aus dem Polizeidienst in ein neues Leben mit Stefanie zu gehen.



Wegen der Tatwaffe, einem elektrischen Honigmesser, muss aber das direkte Umfeld der Haslingers durchleuchtet werden. Könnte der Täter schlichtweg ein Dieb sein, der überrascht wurde, als er sich an Alberts Bienenstöcken bedienen wollte? Oder hat Bürgermeister Hannes Strassl etwas mit der grausamen Tat zu tun? Immerhin sägte Albert massiv an seinem Stuhl und kandidierte gegen ihn, um dessen Prestigeobjekt, einen Gewerbepark, in den er schon Unsummen von Geld gesteckt hatte, zu verhindern.