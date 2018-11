Die Fäden in der Hand

Weil Carl narkotisiert wurde, kann er sich nicht mehr erinnern, was überhaupt passiert ist. Er flüchtet, um sich selbst mit der Sache auseinanderzusetzen. Zuerst einmal zu Dr. Beck, die ihm helfen soll, nachzuweisen, was man ihm gespritzt hat. Es gibt nicht nur einen, sondern zwei mögliche Wege, die Carl gehen kann. Den der scheinbaren Vernunft, der ihn in U-Haft bringt, wo seine Kollegen dafür sorgen müssen, seine Unschuld zu beweisen. Oder den anderen, wo er im Alleingang versucht, denjenigen, der ihn überwältigt hat, zu finden und den Mord an Felix selbstständig aufzuklären. Ein spannendes Wechselspiel beginnt. Selbst die kleinste, unbedeutendste Entscheidung kann sein Leben verändern. Hätte er sich gewünscht, zu einem bestimmten Moment zurückzukehren, um sich anders zu entscheiden?