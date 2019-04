Ein Akt der Gewalt

Steffi Kriechberger, die Kursleiterin, erzählt, dass Pröhl im Clinch mit Heiko Wurzinger war. Deswegen wurden beide zur Teilnahme verdonnert. In Wurzingers Wohnung werden Drogen und ein Messer gefunden; aber es ist nicht die Tatwaffe. Diese wird in der Nähe des Tatortes in einem Gulli entdeckt, doch ohne Spur von fremder DNA. Der Inhaber eines Waffengeschäftes identifiziert eindeutig Jasmin als Käuferin. Tatsächlich will sie das Messer als Geburtstagsgeschenk für Pröhl gekauft haben.



Alexander Häuslers Interesse gilt Jasmin. Auffällig oft hat er sie an ihrem Arbeitsplatz, einem Kaffeehaus, besucht, nur um in der Nähe der jungen Frau zu sein. Könnte er mit allen Mitteln versucht haben, sie aus ihrer brutalen Beziehung zu befreien?