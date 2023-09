Die in der Bruckner-Uni eingeschriebene Musikstudentin hat keine Erklärung für Rosas Aufenthalt in Wien und erzählt der SOKO, dass Rosa bei ihrem Freund Tobias übernachten wollte. Der hat sich aber von ihr getrennt und ist wütend auf sie, was ein Brief in Rosas Zimmer beweist. Für die Tatnacht hat er jedoch ein Alibi. Tobias erzählt von einem neuen Freund, den Rosa vielleicht in einem Internetforum kennengelernt habe.



Nachdem Wohlfahrt ihre Daten entschlüsselt hat, werden ein Nacktfoto von ihr und Erpressernachrichten von einem Empfänger gefunden, der sich in der Bruckner-Universität eingeloggt hatte. Dr. Riedl, psychologischer Berater an der Uni, berichtet der SOKO von einem ähnlichen Fall. Danach wird ein Mitarbeiter namens Walter Herzog als damaliger Täter zur Rede gestellt. Doch ist er auch in Rosas Geschichte involviert? Und wieso hat Rosa das Nacktfoto auch Fabian geschickt, dem Freund ihrer Schwester?