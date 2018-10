Himmel voller Sterne

Könnte Eva, die 16-jährige Tochter des Professors, Probleme damit haben, dass ihr Vater eine "Fremde" scheinbar mehr fördert und unterstützt als das eigene Kind? Und das, nachdem Evas Mutter erst vor einem Jahr gestorben ist. Richard befürchtet, dass Eva etwas mit dem Mord zu tun haben könnte und gibt ihr ein Alibi. Bald gerät er aber selbst in den Fokus der Ermittlungen. Hatte er eine heimliche Affäre mit Leontina gehabt? Ein Überwachungsvideo zeigt, dass er sie in der Nacht vor ihrem Tod nach Hause gefahren hat und danach ein zweites Mal dort aufgetaucht ist, was er jedoch aufs Heftigste bestreitet.



Könnte jemand das Video manipuliert haben? Wer möchte ihm den Mord anhängen? Glaubt Dr. Beck bis zum Schluss, dass er unschuldig ist?