Doch dann bekommt der Fall eine völlig andere Wendung. Laut der ermittelten IP-Adresse wurde die Todesanzeige von einer Wohnung in Bratislava aus hochgeladen, die im Besitz der Familie Pitroff ist. Jana selbst hatte von dort aus das ganze Schauspiel inszeniert – angeblich, um sich an ihren Mobbern im Institut zu rächen.



Tags darauf, unweit ihrer Wohnung, wird Jana tot aufgefunden. Selbstmord wird schnell ausgeschlossen. Falls es kein tragischer Sturz war, wurde sie von jemandem über die fünf Meter hohe Treppe gestoßen und starb an den Folgen des Aufpralls. Ihr Mitschüler Walter war der Letzte, mit dem sie laut ihrer Handyauswertung telefonierte. Er war es auch, dem sie in Sachen YouTube und Influencertum nacheiferte. Kam es zu Eifersüchteleien zwischen den beiden?



Und in welchem Zusammenhang mit der Tat könnte die enge Verbindung zwischen Ilona Gerber und den Pitroffs stehen?