Bichlers Tricksereien gemeinsam mit Bauunternehmer Clemens Steinhammer waren Auslöser des Brandes in einer Disco, der Sonnys Bruder und zwei weitere Menschen das Leben kostete. Doch wieso waren die Verbündeten noch kurz vor Bichlers Tod in heftigen Streit geraten? Und was bedeutet die in Bichlers Handy entdeckte Nachricht eines Philipp Lind, die ihn zum sofortigen Rücktritt aus dem Amt auffordert?



Auch der zum Tatzeitpunkt entdeckte Mann aus einem Überwachungsvideos ist kein Unbekannter: Nicolae Radu gilt als Mitglied einer kriminellen Organisation, bekannt für die Herstellung von Sprengsätzen jeglicher Art.



Eine überraschende Wende erfährt der Fall, als entdeckt wird, dass Bichler zum Tatzeitpunkt gar nicht im Wagen hätte sitzen sollen. Der Sprengsatz war so deponiert, dass Hölzl das potenzielle Opfer war. Doch wer sollte es auf den Chauffeur abgesehen haben?