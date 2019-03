Doch weil die Brüder Mia und ihre Mutter mit Mord bedrohten, hat sie ihre Anzeige zurückgenommen. Die SOKO befürchtet, dass nun Laszlo in die Schusslinie gerät. Das Team versammelt sich in dessen Villa, wo er aus alten Fallakten mögliche Täter nennen soll, als plötzlich Nemesis auftaucht. Sie überlistet Simon, Penny und Carl und ist kurz davor, Laszlo zu töten, als plötzlich Wohlfahrt auftaucht.



Gestärkt durch die aufkeimenden Gefühle, die er seiner Therapeutin Sophie entgegenbringt, stellt er sich mit einem Schwert in der Hand mutig dazwischen. Tatsächlich ist Nemesis irritiert, lässt ab und verschwindet. Carl erwischt ihren Umhang. Als Wohlfahrt ihn untersucht, steigt ihm plötzlich ein vertrauter Geruch in die Nase.