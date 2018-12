Dr. Wolfgang Sund, Eigentümer des Hauses, und seine Lebensgefährtin Tonia Salcher haben nicht viel von ihrem Nachbarn zu berichten, abgesehen von seinen lauten Alkoholexzessen und seiner Unordnung. Der seit Tagen auf unerklärliche Weise schlaflose Carl wird von Oberst Dirnberger heimgeschickt.



Simon Steininger und Franz Wohlfahrt sollen weiter ermitteln. Doch Carls Gefühl treibt ihn abermals ins Haus beziehungsweise in dessen Keller. Bevor er sich versieht, wird Carl betäubt und erwacht in einem Szenario, das nicht schlimmer sein könnte als in seinen Albträumen. Werden seine Kollegen rechtzeitig auf das grausige Geheimnis, verborgen hinter dicken Kellermauern, kommen?