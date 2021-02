Streit soll Lisa laut Aussage ihrer Geschäftspartnerin Yvonne nur mit Andy Losenstein gehabt haben. Ihr ehemaliger Ausbilder und Vorstand der Wiener Fremdenführer störte sich am Konzept der beiden, das auf kostenlosen Führungen basiert.



Torsten Wehmann aus Köln, der vor vier Wochen schon mal an der Tour teilgenommen hat, kommt in den Fokus der Ermittler. Er und Lisa hatten einen One-Night-Stand. Hat er die junge Frau aus Wut erstochen, weil sie ihn diesmal abblitzen lies? Die Spuren unter Lisas Fingernägeln und der Kratzer an seinem Arm sprechen eine deutliche Sprache. Doch es gibt noch einen anderen Verdächtigen namens Sigi Mälzer. Obwohl er der Einzige war, der nicht mit zum Heurigen wollte, hat sich der Diamantenkurier vor der Fahrt zu seinem Hotel genau dorthin chauffieren lassen. Und es sind exakt Lisas Fingerabdrücke, die auf seinen ungeschliffenen Rohdiamanten entdeckt werden.