Der angebliche Selbstmord ist eine nachträgliche Inszenierung. Die Eltern der Toten, Sabine und Gerald Schott, lassen kein gutes Haar am Ex-Mann ihrer Tochter. Die Ehe sei ein einziger Irrtum gewesen und der Streit um das gemeinsame Kind zudem ein Mordmotiv für Elmar Rumpf. Und welche Rolle spielt der mysteriöse Norweger, mit dem Paula Rumpf in letzter Zeit Kontakt hatte? Schließlich ist es sein Wagen, in dem Paula tot aufgefunden wurde.