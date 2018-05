Bankgeheimnis

Nicht ihr vermisster Vorgesetzter, sondern ihr Kollege Rohde ist der Getötete. Der war am Tag zuvor noch in der Bank. Offenbar waren Kaminski und Rohde die Vorzeige-Banker der Filiale: erfolgreich, dynamisch, aber auch gnadenlos. Insbesondere der Kollege Niemann hatte unter ihrem Druck und ihrem Spott zu leiden. Doch was hat das Verschwinden des einen mit dem Tod des anderen zu tun? Ist es zwischen ihnen zum tödlichen Konkurrenzkampf gekommen? Warum ist dann Kaminski bereits vor Rohdes Tod verschwunden? Nichts in diesem Fall scheint zusammenzupassen.