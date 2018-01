Eine dichte Spur führt die Ermittler schließlich zu einer jungen Frau. Susa von Hohenstein stattete dem verheirateten Kessen unmittelbar vor seinem Tod einen Besuch ab. Alles deutet auf eine Affäre hin, doch offenbar hatte Kessen der Doktorandin bloß einen Job an seinem Institut angeboten. Angeblich stand sie dann am Abend vor verschlossener Tür. Was hat sie wirklich bei dem Professor gewollt? Und warum trägt sie an der rechten Hand einen Handschuh? Sie scheint den Ermittlern etwas zu verschweigen. Ist Susa von Hohenstein am Ende für den Mord an Professor Kessen verantwortlich?