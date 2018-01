Böse Überraschung

Offensichtlich war Lisa Schneider schwanger. Allem Anschein nach hatte sie eine neue Beziehung. Wer ist also der Vater des Kindes? Könnte Carsten Schneider etwa davon erfahren und sich an seiner Frau gerächt haben? Die Kommissare stehen vor einem besonders schwierigen Fall. Schneider liefert allerdings ein stichhaltiges Alibi.



Dadurch rückt Lisas zwielichtiger Chef Holger Martens in den Kreis der Verdächtigen. Martens hat minderwertige Schiffsersatzteile zu überzogenen Preisen verkauft, um sein Geschäft zu retten. Wusste Lisa Schneider letztendlich zu viel über seine Betrügereien und musste deshalb sterben?