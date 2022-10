Das Opfer besaß ein Juweliergeschäft in der Wismarer Altstadt. Kims Großvater Hannes Olemacher hatte es einst gegründet. Nun muss Chefkommissar Reuter seinem alten Schulfreund die traurige Nachricht überbringen.



Währenddessen hören sich die Polizisten in Kim Olemachers Umfeld um. In der Nacht zuvor fand eine Party statt, auf der das Opfer mit einer Mitarbeiterin stritt, die sie vor Kurzem erst entlassen hatte. War es doch kein Einbruch? Hat sie die Goldschmiedin aus Rache getötet?



Auch mit dem Freund des Opfers, Henk Jörgensen, scheint es Streit gegeben zu haben. Und dann ist da noch eine weitere Frau: "Maddi". Sie hat im Waldhaus übernachtet, da sie eine Bleibe suchte. Der Polizei ist sie als Diebin bekannt.



Jemand versucht, die SOKO Wismar in die Irre zu führen. Kann das Ermittlerteam herausfinden, was an jenem Sonntagmorgen geschah?