Die Kommissare erfahren von Gesine von Gungelitz, dass ihr Bruder seit Kurzem auf dem Pferdehof zu Besuch ist. Gerald, der einst aus Wismar in die Welt gezogen ist, wollte sich hier von einer schweren Trennung erholen. Enge Kontakte hatte Gerald von Gungelitz in Wismar aber kaum noch. Wen hat er also in so kurzer Zeit gegen sich aufgebracht?



In Geralds Zimmer finden die Kommissare zwei benutzte Weingläser. Anscheinend hatte Gerald kurz vor seinem Tod Frauenbesuch. Aber wer war bei ihm? Weitere Ermittlungen ergeben, dass das Opfer einen heftigen Streit mit Pferdewirt Bert Krüger gehabt haben soll. Worum ging es bei diesem Streit? Etwa um Berts Freundin Rike Meyer? Denn es stellt sich heraus, dass sie es war, die Gerald in der Nacht vor seinem Tod besuchte. Hatten die beiden etwa eine Affäre? Musste Gerald von Gungelitz deswegen sterben?