Das Haus, in dem das Skelett gefunden wurde, sollte geräumt werden. Mit WG-Bewohner Ricardo Nitsch gab es deshalb schon oft Auseinandersetzungen. Auch die an Altersdemenz leidende Eva Schleiermacher müsste ihre Wohnung verlassen, in der sie seit ihrer Geburt lebt. Die verwirrte Frau wartet täglich auf die Rückkehr ihres Verlobten aus dem Krieg und würde schon deshalb nie wegziehen.