Die Ermittlungen führen die Kommissare zu dem eigenwilligen Biobauer Arno Uphoff. Der hat seinen Hof neben der Flugschule und stört sich an den Leuten, die täglich mit den Hängegleitern über seine Weiden fliegen. Vor allem die sensiblen Kühe seien besonders beeinträchtigt.



Uphoff, der sich selbst als Kuhflüsterer bezeichnet, führt seit geraumer Zeit einen unerbittlichen Rechtsstreit gegen die Flugschule. Ist der Biobauer in seiner Wut nun zu weit gegangen? Hat er David Husby vom Himmel geschossen?



Auch die Lebensgefährtin des Opfers, Solveig Dülmener, gerät unter Verdacht. Denn David Husby wollte, nachdem die gemeinsame Tochter ausgezogen war, endlich in seine Heimat Australien zurückkehren. Das Paar Dülmener-Husby ist hierüber heftig in Streit geraten und hat sich sogar getrennt. Ist der Trennungsschmerz mit Solveig Dülmener nun durchgegangen? Hat sie ihren Ex-Partner getötet?